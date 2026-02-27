Lausanne wäre in Conference League auf einen Bundesligisten getroffen

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Auslosung erfolgt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 14:57
Am Freitag wurden in Nyon die Achtelfinals der Europacup-Wettbewerbe ausgelost. In der Conference League hätte für Lausanne-Sport ein attraktives Los gewartet.

Bundesligist Mainz 05 wurde in der Auslosung dem tschechischen Vertreter Stigma Olmütz zugelost. Das ist jener Klub, der Lausanne am Donnerstagabend eliminiert hatte.

Die Schweiz ist im Europacup bereits in den Achtelfinals nicht mehr vertreten.

So sehen die Achtelfinals in der Conference League aus:

Und diese Paarungen gibt es in den Europa League-Achtelfinals:

