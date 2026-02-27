Lausanne wäre in Conference League auf einen Bundesligisten getroffen

Am Freitag wurden in Nyon die Achtelfinals der Europacup-Wettbewerbe ausgelost. In der Conference League hätte für Lausanne-Sport ein attraktives Los gewartet.

Bundesligist Mainz 05 wurde in der Auslosung dem tschechischen Vertreter Stigma Olmütz zugelost. Das ist jener Klub, der Lausanne am Donnerstagabend eliminiert hatte.

Die Schweiz ist im Europacup bereits in den Achtelfinals nicht mehr vertreten.

So sehen die Achtelfinals in der Conference League aus:

The round of 16 draw is confirmed ✅#UECLdraw pic.twitter.com/HfcfOkkRrD — UEFA Conference League (@Conf_League) February 27, 2026

Und diese Paarungen gibt es in den Europa League-Achtelfinals: