Die Schweiz hat bereits kein Team mehr im Europacup

Mit Lausanne-Sport verabschiedet sich noch vor den Achtelfinals das letzte Schweizer Team aus dem Europacup.

Die Romands scheitern in den Conference League-Playoffs am tschechischen Vertreter Sigma Olomouc. Nach dem 1:1 im Hinspiel verliert das Team von Peter Zeidler zu Hause mit 1:2. Letztlich führt eine Unachtsamkeit und Unkonzentriertheit zum Siegtreffer der Tschechen bereits in der ersten Halbzeit. Im zweiten Umgang rennt Lausanne zwar an, offenbart aber spielerische Schwächen und kann viel zu wenig Druck auf das gegnerische Gehäuse entfalten. Immer wieder gibt es auch Ungenauigkeiten, schlechte Flanken und unpräzise Pässe.

Die Saison 2025/26 endet somit für die Schweizer Klubs europäisch in einem echten Fiasko. Der FC Basel und die Young Boys haben sich bereits in der Gruppenphase der Europa League verabschiedet. Servette und Lugano sind sogar schon in der Qualifikation gescheitert.

In der UEFA-Fünfjahreswertung liegt die Schweiz aktuell auf Rang 16. Punkte kommen keine mehr hinzu, es wird noch zu einem weiteren Absturz kommen. Damit ist auch klar, dass künftig nur noch vier Schweizer Teams europäisch spielen werden.