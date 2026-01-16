Erster Gegner von Lausanne in Conference League-K.o.-Phase steht fest

Der FC Lausanne-Sport bekommt es in den Achtelfinal-Playoffs der Conference League mit dem tschechischen Vertreter Sigma Olomouc zu tun über.

Die Romands haben den direkten Einzug in die Achtelfinals mit dem 9. Rang nach der Ligaphase ganz knapp verpasst. Deshalb muss noch ein Umweg gegangen werden. Möglich war als erster Kontrahent in der K.o.-Phase auch der bosnische Klub Zrinjski Mostar möglich. Das Los in Nyon hat am Freitagmittag nun aber entschieden, dass es Sigma Olomouc wird.

Die Tschechen liegen in der heimischen Meisterschaft aktuell auf dem 8. Tabellenplatz. Lausanne tritt am 19. Februar zuerst auswärts an und empfängt Olmouc eine Woche später im heimischen Stade de la Tuilière.

Sollten die Westschweizer diese Hürde überwinden, käme es im Achtelfinal zum Duell mit Bundesligist Mainz 05 oder den Zyprioten von AEK Larnaka.