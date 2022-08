Bröndby-Fans planen Fanmarsch in Basel

Der FC Basel empfängt am Donnerstagabend Bröndby zum kapitalen Quali-Spiel in der Conference League. Mitgereiste Fans aus Dänemark planen einen Fanmarsch.

Wie die “Basler Zeitung” berichtet, werden sich die Bröndby-Supporter rund um den Barfüsserplatz versammeln und sich von dort um 17 Uhr in Richtung St. Jakob-Park bewegen. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Die Fans sorgten am vergangenen Wochenende für Negativ-Schlagzeilen als sie bei der Derby-Niederlage gegen den FK Kopenhagen im Stadion mehrere Sitzschalen zerstörten und auf den Rasen warfen. In Basel sollen sich solche Bilder nicht wiederholen.

Der FCB muss gegen die Dänen ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen.

psc 10 August, 2022 15:18