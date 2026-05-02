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Neue Herausforderung

Brasil-Altmeister Hulk wechselt mit fast 40 Jahren noch einmal den Klub

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Mai, 2026 11:03
Brasil-Altmeister Hulk wechselt mit fast 40 Jahren noch einmal den Klub

Mit beinahe 40 Jahren wechselt der brasilianische Stürmer in seiner Heimat noch einmal den Klub.

Der Torjäger verlässt Atlético Mineiro nach insgesamt fünf Jahren und schliesst sich neu Fluminense an. Mineiro verabschiedet Hulk mit den folgenden Worten: «An diesem Tag hat sich der schwarz-weisse Held Hulk in der Cidade do Galo von seinen Teamkollegen verabschiedet. Vielen Dank für alles.»

Der Wechsel zu Fluminense wird laut Fabrizio Romano in Kürze bekanntgegeben. Der Deal ist demnach bereits eingetütet.

Hulk hat in der Vergangenheit auch in Europa (FC Porto & Zenit St. Petersburg) und in der Seleçao Spuren hinterlassen. Insbesondere seine Schussstärke ist unvergessen. Zuletzt stand er im Mittelpunkt einer Massenschlägerei im brasilianischen Pokal-Final, bei der insgesamt 23 Rote Karten verteilt wurden.

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