Neymar gibt Ohrfeige gegen Teamkollegen zu und entschuldigt sich dafür

Nachdem Neymar seinen jungen Santos-Teamkollegen Robinho Junior (18) im Training geohrfeigt hatte, entschuldigt sich der Superstar nun auch öffentlich.

Nach dem 1:1-Remis in der Copa Sudamericana gegen Recoleta tritt Neymar öffentlichkeitswirksam vor die Medien und erklärt den Journalisten: «Wenn ihr eine Entschuldigung vor der Presse wollt, dann ist sie hier. Ich habe mich bereits bei ihm und seiner Familie entschuldigt. Ich bin zu weit gegangen.»

Angeblich fühlte sich der frühere Barça- und PSG-Profi von einem Dribbling von Robinho Junior gedemütigt und wurde deshalb handgreiflich. Die Wogen scheinen aber längst wieder geglättet. Nach seinem Treffer gegen Recoleta herzte Neymar seinen jüngeren Teamkollegen ziemlich demonstrativ. Dieser sagte später: «Er ist seit meiner Kindheit mein Idol. Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen und akzeptiere seine Entschuldigung.»