Brasil-Fans fordern Neymar – Ancelotti reagiert lässig

Die brasilianische Nationalmannschaft hat das Testspiel gegen Frankreich in den USA mit 1:2 verloren. Während des Spiels wurde deutlich, dass die Fans der Seleçao mit der Nicht-Nomination von Neymar nicht einverstanden sind.

Gleich mehrfach forderten sie mit Neymar-Rufen die Rückkehr des Superstars in die Nationalmannschaft. Der 33-Jährige selbst fühlte sich zuletzt fit dafür. Für den FC Santos hat er wieder regelmässig gespielt. Ancelotti hat den Zeitpunkt für ein Comeback des 128-fachen Nationalspielers (79 Tore) noch nicht für richtig befunden und hat einmal mehr auf die mangelhafte Physis hingewiesen.

Auf die Neymar-Rufe während der Partie in Foxborough angesprochen, meint der Italiener ziemlich lapidar: «Im Moment müssen wir über diejenigen sprechen, die hier sind, die gespielt haben, die alles gegeben haben, die Charakter gezeigt haben. Und ich bin zufrieden». Weiter auf den Santos-Profi eingehen will Ancelotti nicht.

In der Vergangenheit hat er jedoch stets betont, dass die Türe für eine Rückkehr des Tempodribblers möglich bleibt. Voraussetzung dafür ist, dass er im Sommer in Topform ist.

Die Neymar-Sprechgesänge im Video: