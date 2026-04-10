Neymar in die MLS: Gespräche über einen Mega-Deal beginnen

Der brasilianische Superstar Neymar könnte seinen Jugendklub FC Santos bald verlassen und in die MLS wechseln.

Wie «The Athletic» berichtet, hat der FC Cincinnati erste Gespräche mit dem Umfeld des 34-Jährigen geführt. Es geht darum zu erfahren, ob sich Neymar einen Wechsel zum MLS-Verein vorstellen kann und welche Konditionen bezüglich Salär erfüllt werden müssten.

Offenbar muss sich der Klub zunächst aber auch intern einigen, ob ein Neymar-Transfer überhaupt sinnvoll wäre. Der FC Cinncinati müsste zudem einer der drei belegten Plätze für die Designated Players freimachen. Für die MLS-Klubs ist es möglich, drei Spieler unter Vertrag zu nehmen, die nicht für die Berechnung des Salary Caps zählen.

Vorerst steht Neymar in Santos bis Ende dieses Jahres unter Vertrag. Ein grosses Ziel von ihm bleibt die WM-Teilnahme im Sommer.