Der FC Cincinnati wirft Trainer Jaap Stam raus

Der niederländische Ex-Nationalspieler wurde von seinen Aufgaben entbunden und vorerst interimsweise durch den bisherigen U19-Coach Tyrone Marshall ersetzt. “Während unseres fast zweimonatigen Prozesses, den nächsten General Manager für den FC Cincinnati zu finden, war es offensichtlich, dass ein Wechsel des Cheftrainers notwendig war. Daher hat der Verein nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, dass Jaap nicht mehr als Cheftrainer fungieren wird”, sagt Klubpräsident Jeff Berding auf der Webseite des Klubs. Stam war beim US-Klub seit Mai 2020 im Amt und holte im Schnitt “nur” 0,77 Punkte pro Partie. In der Eastern Conference der MLS liegt Cincinnati nach 25 Spielen auf dem zweitletzten Tabellenplatz.

Berding führt aus: “Wir sind der Meinung, dass ein Wechsel in der Führung zum jetzigen Zeitpunkt im besten Interesse des Vereins ist, und ein neuer General Manager wird die Suche nach einem neuen Cheftrainer leiten. Wir sind ein ehrgeiziger Verein und konzentrieren uns weiterhin auf das Erreichen unserer Ziele, von denen das erste ist, Cincinnati zu einer Meisterschaftsstadt zu machen.”

#FCCincy have relieved head coach Jaap Stam of his duties, effective immediately.

📰: https://t.co/62Yhjlkl7w pic.twitter.com/ew3yVWUA1A

— FC Cincinnati (@fccincinnati) September 27, 2021