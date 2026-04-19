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Cincinnati lockt Brandt

Zukunft eines BVB-Offensivspielers offen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 19 April, 2026 07:13
Zukunft eines BVB-Offensivspielers offen

Julian Brandt könnte Borussia Dortmund im Sommer verlassen – und dabei sogar den Sprung in die MLS wagen. Wie berichtet wird, zeigt der FC Cincinnati konkretes Interesse am deutschen Offensivspieler, dessen Vertrag beim BVB ausläuft und nicht verlängert wird.

Der US-Klub soll bereits erste Gespräche geführt haben und zeigt sich optimistisch, Brandt von einem Wechsel überzeugen zu können. Für den 29-Jährigen würde sich damit eine neue sportliche Perspektive ausserhalb Europas eröffnen, auch wenn er einen Verbleib auf dem Kontinent bislang nicht ausgeschlossen hat.

Neben Cincinnati waren zuletzt auch Vereine wie Arsenal, Fenerbahçe und die AS Roma mit Brandt in Verbindung gebracht worden. Der Nationalspieler, der seit 2019 in Dortmund spielt, kommt in dieser Saison bislang auf drei Tore in sieben Bundesliga-Einsätzen. Sein Marktwert wird aktuell auf rund 20 Millionen Euro geschätzt.

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