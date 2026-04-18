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Milan-Verbleib: Luka Modric sind 3 Dinge wichtig

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 18 April, 2026 16:18
Milan-Verbleib: Luka Modric sind 3 Dinge wichtig

Ob Luka Modric auch in der kommenden Saison für Milan spielt, ist noch offen. Der Mittelfeldstar soll für seinen Verbleib drei Bedingungen gestellt haben.

Der AC Mailand will unbedingt, dass Luka Modric mindestens eine weitere Saison bleibt. Der 40-Jähtige kann sich das offenbar vorstellen, stellt gegenüber den Vereinsverantwortlichen aber angeblich mehrere Bedingungen für seinen Verbleib.

Dem Journalisten Gianluca Di Marzio zufolge fordert Modric von Milan einen Kader, der mindestens unter die Top 3 in der Serie A kommen kann. Darüber hinaus will der Mittelfeldstar unbedingt an der Champions League teilnehmen.

Ausserdem soll Modric den Verbleib von Massimiliano Allegri fordern, der in der jüngeren Vergangenheit als möglicher italienischer Nationaltrainer gehandelt wurde.

Trotz seines gehobenen Alters gehört Modric bei Milan zu den Schlüsselspielern, was 34 Pflichtspiele (2666 Minuten) mit fünf direkten Torbeteiligungen eindrucksvoll untermauern.

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