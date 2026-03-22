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AC Mailand kämpft intensiv um Modrić-Verbleib

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 16:24
AC Mailand kämpft intensiv um Modrić-Verbleib

Beim AC Mailand laufen die Bemühungen auf Hochtouren, Luka Modrić auch über die laufende Saison hinaus an den Klub zu binden. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, setzen sowohl die Vereinsführung als auch Trainer Massimiliano Allegri und die Mannschaft alles daran, den Routinier von einem Verbleib zu überzeugen.

Besonders die Aussicht, weiterhin in der Champions League aufzulaufen, soll für den Kroaten ein entscheidender Faktor sein. Die finale Entscheidung liegt jedoch allein beim Mittelfeldstar selbst. Milan hofft, dass Modrić nach der anstehenden Weltmeisterschaft noch ein weiteres Jahr dranhängt – in einer Saison, in der er bereits 41 Jahre alt wird. Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters traut man ihm weiterhin eine wichtige Rolle im Team zu.

Auch laut „Tuttosport“ wächst innerhalb des Vereins der Optimismus, eine Einigung erzielen zu können. Demnach gab es zuletzt ein Treffen zwischen Modrić und Sportdirektor Igli Tare, bei dem eine Vertragsverlängerung intensiv thematisiert wurde. Milan soll ein Angebot in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro jährlich plus Bonuszahlungen vorbereitet haben. Trainer Allegri hat dem Plan bereits zugestimmt – nun liegt der Ball bei Modrić.

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