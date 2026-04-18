Unter dieser Bedingung bleibt Roberto De Zerbi Spurs-Trainer

Tottenham Hotspur droht ernsthaft der Abstiegs aus der Premier League. Roberto De Zerbi erklärt in einem Interview, dass die Ligazugehörigkeit für seinen Verbleib nicht ausschlaggebend ist.

Tottenham Hotspur hat vor rund zwei Wochen Roberto De Zerbi als neuen Trainer engagiert, der Italiener soll mit allen Mitteln den Abstieg aus der Premier League verhindern. Bleibt De Zerbi auch, sollten die Spurs tatsächlich das Kunststück fertigbringen abzusteigen?

«Das Problem ist nicht die Liga. Das Problem ist, gute Beziehungen zur Vereinsführung zu pflegen und die gleiche Vision für das Projekt zu teilen», sagt De Zerbi im Gespräch mit «Sky Sports». Der 46-Jährige macht damit klar, dass er auch im Abstiegsfall Trainer bleiben würde. Offensichtlich ist es ihm viel wichtiger, dass ihm ein gutes Projekt angeboten wird und die zwischenmenschlichen Kontakte zu den Verantwortlichen aufrechterhalten werden.

«Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit, die Probleme zu ergründen, mit denen wir in dieser Saison konfrontiert sind. Wir müssen uns ausschliesslich auf das nächste Spiel konzentrieren», will De Zerbi nicht allzu weit in die Zukunft blicken.

Stand jetzt würde Tottenham aus der Premier League absteigen. Die Spurs rangieren mit nur 30 Punkten aus 32 Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Spiele vor Saisonende aber nur zwei Punkte.