SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bei Abstieg weg?

Unter dieser Bedingung bleibt Roberto De Zerbi Spurs-Trainer

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 18 April, 2026 15:49
Unter dieser Bedingung bleibt Roberto De Zerbi Spurs-Trainer

Tottenham Hotspur droht ernsthaft der Abstiegs aus der Premier League. Roberto De Zerbi erklärt in einem Interview, dass die Ligazugehörigkeit für seinen Verbleib nicht ausschlaggebend ist.

Tottenham Hotspur hat vor rund zwei Wochen Roberto De Zerbi als neuen Trainer engagiert, der Italiener soll mit allen Mitteln den Abstieg aus der Premier League verhindern. Bleibt De Zerbi auch, sollten die Spurs tatsächlich das Kunststück fertigbringen abzusteigen?

«Das Problem ist nicht die Liga. Das Problem ist, gute Beziehungen zur Vereinsführung zu pflegen und die gleiche Vision für das Projekt zu teilen», sagt De Zerbi im Gespräch mit «Sky Sports». Der 46-Jährige macht damit klar, dass er auch im Abstiegsfall Trainer bleiben würde. Offensichtlich ist es ihm viel wichtiger, dass ihm ein gutes Projekt angeboten wird und die zwischenmenschlichen Kontakte zu den Verantwortlichen aufrechterhalten werden.

«Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit, die Probleme zu ergründen, mit denen wir in dieser Saison konfrontiert sind. Wir müssen uns ausschliesslich auf das nächste Spiel konzentrieren», will De Zerbi nicht allzu weit in die Zukunft blicken.

Stand jetzt würde Tottenham aus der Premier League absteigen. Die Spurs rangieren mit nur 30 Punkten aus 32 Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt sechs Spiele vor Saisonende aber nur zwei Punkte.

Mehr Dazu
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Überzählig

ManCity-Stürmer Omar Marmoush wird wegen Semenyo Galatasaray angeboten
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
Kontaktaufnahme

Ein Premier League-Klub will mit Serhou Guirassy einen Umbruch einleiten
Aktuell vereinslos

Nachfolger von Pep Guardiola: Manchester City hat einen Favoriten
Mehr entdecken
Topklubs sind dran

Spurs vor dem Abstieg: Interesse an Xavi wächst

19.04.2026 - 09:09
Bei Abstieg weg?

Unter dieser Bedingung bleibt Roberto De Zerbi Spurs-Trainer

18.04.2026 - 15:49
Vincent Kompany reagiert

Unternimmt Bayern erneuten Versuch bei Xavi Simons?

18.04.2026 - 15:20
Vicario soll kommen

Inter Mailand hat den Nachfolger von Yann Sommer schon fast in der Tasche

17.04.2026 - 16:03
Knieverletzung

Nächster Rückschlag im Abstiegskampf: Spurs-Captain Cristian Romero fällt aus

13.04.2026 - 17:42
Eine Unklarheit bleibt

Mündliche Einigung: Tottenham holt wohl Liverpool-Legende

11.04.2026 - 16:01
Keine Chance für den HSV

Luka Vušković vor Rückkehr zu Tottenham

5.04.2026 - 11:31
Langfristiger Vertrag

Roberto De Zerbi sagt Ja zu Tottenham und kassiert so richtig ab

31.03.2026 - 16:55
Fünfjahresvertrag

Tottenham macht Roberto De Zerbi Mega-Offerte mit Premier League-Spitzensalär

30.03.2026 - 12:45
Nicht zu den Spurs

Ex-YB-Coach Adi Hütter stellt klar, wann er frühestens an die Seitenlinie zurückkehrt

30.03.2026 - 10:34