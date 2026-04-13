Nächster Rückschlag im Abstiegskampf: Spurs-Captain Cristian Romero fällt aus

Tottenham liegt nach der Niederlage gegen Sunderland nach 32 Partien in der Premier League tatsächlich auf einem Abstiegsplatz. Nun kommt die nächste Hiobsbotschaft hinzu: Captain Cristian Romero fällt bis Saisonende aus.

Der 27-jährige Argentinier hat bei der Partie in Sunderland eine Knieverletzung erlitten und fällt rund 6 bis 8 Wochen aus. Die WM im Sommer ist nicht direkt gefährdet, in der aktuellen Premier League-Saison wird Romero allerdings aller Voraussicht nach nicht mehr zum Einsatz gelangen.

Dies ist ein herber Rückschlag für die Spurs mit dem neuen Trainer Roberto De Zerbi. Romero war der unangefochtene Leader der Mannschaft und in der Innenverteidigung gesetzt.

Die Nordlondoner belegen in der Tabelle den 18. Tabellenplatz. Der Rückstand auf West Ham auf Rang 17 beträgt zwei Zähler. Auch Nottingham und Leeds United mit jeweils drei Punkten mehr sind nicht weit weg. Noch hat Tottenham alles in den eigenen Füssen. Es werden aber dringend Resultate benötigt.