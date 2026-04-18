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Georginio Wijnaldum kehrt Saudi-Arabien den Rücken

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 18 April, 2026 15:31
Georginio Wijnaldum kehrt Saudi-Arabien den Rücken

Georginio Wijnaldum erklärt sein Abenteuer in Saudi-Arabien offenbar für beendet. In diesem Sommer will er angeblich nach Europa zurückkehren.

Al-Ettifaq und Georginio Wijnaldum werden wohl demnächst getrennte Wege gehen. Der Journalist Ben Jacobs berichtet, dass sich der Mittelfeldspieler dazu entschlossen hat, das Öl-Emirat mit Ablauf seines Vertrags zu verlassen.

Vor rund drei Jahren entschied sich Wijnaldum für einen Wechsel nach Saudi-Arabien, seinerzeit kassierte Paris Saint-Germain eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro. Bei Al-Ettifaq figuriert Wijnaldum als Captain und hat Stand jetzt 96 Pflichtspiele absolviert. Ein Titelgewinn gelang ihm nicht.

Wohin es den 35-Jährigen ziehen wird, ist noch nicht konkret abzuziehen. Am liebsten, so wurde in der Vergangenheit geschrieben, würde Wijnaldum noch mal in der Premier League auflaufen. Dort hat er schon für Liverpool und Newcastle gespielt.

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