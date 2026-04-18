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Vincent Kompany reagiert

Unternimmt Bayern erneuten Versuch bei Xavi Simons?

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 18 April, 2026 15:20
Unternimmt Bayern erneuten Versuch bei Xavi Simons?

Der FC Bayern soll sich im vergangenen Sommer konkret für Xavi Simons interessiert haben. Nun wird Vincent Kompany zu möglichen neuen Verpflichtungsabsichten befragt.

Xavi Simons wurde vor gut einem Jahr dauerhaft mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, von RB Leipzig ging es statt nach München allerdings zu Tottenham Hotspur. Diese befinden sich nun in einer massiven sportlichen Schieflage, drohen sogar aus der Premier League abzusteigen.

Starten die Bayern aufgrund dessen bald eine erneuten Anlauf bei Simons? Vor dem Südschlager zwischen den Bayern und dem VfB Stuttgart (Sonntag, 17.30 Uhr) wurde Vincent Kompany dazu befragt.

«Wir sind ein aktives Team – Christoph, Max, Jan und ich. Wir versuchen immer, den anderen zu überzeugen. Wir arbeiten in einer guten Atmosphäre und mit viel Respekt zusammen», reagierte der Trainer der Bayern auf entsprechende Nachfrage. «Fragen Sie Max und Christoph, was im nächsten Transferfenster passieren wird. Wir akzeptieren die Entscheidung des Vereins.»

Die Spurs zahlten 65 Millionen Euro Ablöse und statteten Simons mit einem Vertrag bis 2030 aus. In der laufenden Saison spielte der Niederländer 41-mal für die Spurs, dabei sind ihm elf direkte Torbeteiligungen gelungen.

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