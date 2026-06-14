Como gibt bei Davinson Sánchez nicht auf

Como beschäftigt sich weiterhin mit einer Verpflichtung von Davinson Sánchez. Wie «Fanatik» berichtet, haben die Italiener bereits ein beträchtliches Budget für den Transfer des Innenverteidigers eingeplant. Die Verhandlungen sind aktuell jedoch ins Stocken geraten.

Grund dafür ist die Haltung von Galatasaray. Der türkische Meister verweist demnach auf eine Ausstiegsklausel beziehungsweise Preisvorstellung von rund 35 Millionen Euro – eine Summe, die Como derzeit nicht zu zahlen bereit ist. Deshalb haben die Italiener ihre Bemühungen vorerst verlangsamt. Ganz aufgegeben wurde das Thema allerdings nicht.

Der nächste Schritt soll nun darin bestehen, zunächst eine Einigung mit dem Spieler selbst zu erzielen. Como hofft offenbar, Sánchez von einem Wechsel in die Serie A überzeugen zu können, um anschliessend den Druck auf Galatasaray zu erhöhen und die Verhandlungsposition zu verbessern.

Für Como wäre Sánchez ein echter Statement-Transfer. Der 30-Jährige verfügt über große internationale Erfahrung, spielte unter anderem für Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur und gehört zu den Führungsspielern der kolumbianischen Nationalmannschaft. Galatasaray hat derzeit jedoch keinen offensichtlichen Verkaufsdruck. Deshalb dürfte Como entweder die Ablöseforderung deutlich erhöhen oder auf die Unterstützung des Spielers setzen müssen, um den Deal doch noch möglich zu machen.