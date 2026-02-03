ManCity hat für die Guardiola-Nachfolge 3 Namen auf der Shortlist

Im Sommer könnte bei Manchester City die Ära von Pep Guardiola enden. Für die Nachfolge haben die Klubverantwortlichen zurzeit drei Namen im Kopf.

Laut «Telegraph» handelt es sich dabei um Xabi Alonso (Ex-Real Madrid), Enzo Maresca (Ex-Chelsea) und Cesc Fabregas (Como). Aus diesem Trio hatte Maresca bereits grössere Berührungspunkte mit den Skyblues. Er war dort einst als Coach der U23 und später auch als Assistent von Guardiola tätig.

Ex-Profi Fabregas war in Barcelona einst Spieler unter Guardiola und könnte zumindest einschätzen, welches Erbe er antreten würde. Alonso kennt Guardiola nicht aus gemeinsamer Zusammenarbeit und ist auch in Liverpool ein Anwärter, falls es zur Trennung von Arne Slot kommt.

Bei City sind die Würfel offiziell noch nicht gefallen. Guardiola steht noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Er wird in absehbarer Zeit entscheiden, ob er die nächste Saison tatsächlich noch bestreitet oder einen Schlussstrich zieht. Dann würden für die City-Bosse die konkreten Gespräche mit Nachfolgekandidaten beginnen.