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Kapitän bleibt

Silvan Widmer verlängert seinen Vertrag in Mainz

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 18:57
Silvan Widmer verlängert seinen Vertrag in Mainz

Der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer verlängert seinen Vertrag bei Mainz 05.

Der 33-jährige Rechtsverteidiger läuft bereits seit 2021 für den Bundesligisten auf und führt die Mannschaft als Kapitän an. Auch in der kommenden Spielzeit kann Trainer Urs Fischer auf seinen Landsmann zählen. Widmer hat sein Arbeitspapier verlängert. Zur Vertragslaufzeit macht der Verein wie üblich keine Angaben.

Der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert sagt zur Verlängerung: «Silvan hat in den letzten Jahren in der Rolle als Führungsspieler und Kapitän einen grossen Stellenwert für uns erreicht. Auch sportlich ist er im vergangenen Halbjahr, als grosser Druck auf uns lag, mit Leistung vorangegangen und hat seinen Teil zu der erfolgreichen Rückrunde beigetragen. Wir freuen uns, gemeinsam mit ihm weiterzumachen.»

Silvan Widmer meint: «Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl hier in Mainz – umso schöner ist es, dass wir unserer Wahlheimat noch ein wenig erhalten bleiben. Ich habe hier in den vergangenen fünf Jahren viele tolle Momente erlebt und freue mich sehr, auch weiterhin dabei mithelfen zu können, Mainz 05 allgemein und diese Mannschaft im Speziellen in eine möglichst erfolgreiche Zukunft zu führen.»

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