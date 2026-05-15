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Keine Übernahme

Das Schicksal von Nati-Verteidiger Isaac Schmidt bei Werder ist besiegelt

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 17:44
Das Schicksal von Nati-Verteidiger Isaac Schmidt bei Werder ist besiegelt

Der Schweizer Nati-Verteidiger Isaac Schmidt wird am Wochenende sein letztes Spiel für Werder Bremen bestreiten.

Der 26-jährige Aussenverteidiger stiess im vergangenen Sommer für eine Saison auf Leihbasis von Leeds United nach Bremen. Die Norddeutschen hätten eine Option zur definitiven Übernahme. Diese werden sie allerdings nicht wahrnehmen, wie Trainer Daniel Thioune am Freitag bestätigt. «Isaac ist es nicht gelungen, nachhaltig Spielzeit zu sammeln und so Eindruck zu hinterlassen», so der Werder-Coach. Wegen der Sperre von Yukinari Sugawara darf sich Schmidt immerhin Chancen ausrechnen, zum Abschied vor eigener Kulisse noch einmal zu spielen.

Eine Anfrage von 4-4-2.ch zur sportlichen Zukunft des Schweizers liessen die Werder-Verantwortlichen im März unbeantwortet – nun herrscht Klarheit.

Schmidt kam für Bremen in dieser Saison zu bislang 18 Ligaeinsätzen. Insgesamt stand er allerdings «nur» 623 Spielminuten auf dem Platz. Im Sommer führt sein Weg erst einmal zurück nach Leeds, wo er noch über einen Vertrag bis 2028 verfügt. Es ist allerdings davon auszugehen, dass er sich wieder einem neuen Verein anschliessen wird. In den Planungen des Premier Ligisten spielt der einstige Lausanne-Junior aktuell keine zentrale Rolle.

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