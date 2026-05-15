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Hoffnung auf baldige Rückkehr

ManUtd-Verteidiger Matthias de Ligt hat sich am Rücken operieren lassen

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 17:17
ManUtd-Verteidiger Matthias de Ligt hat sich am Rücken operieren lassen

Manchester Uniteds Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der bereits seit vergangenem November kein Spiel mehr bestreiten konnte, hat sich nun einer Operation unterzogen.

Damit hofft der 26-Jährige die hartnäckigen Probleme endlich in den Griff zu bekommen. Zunächst hat de Ligt dabei versucht, die Verletzung konservativ zu behandeln. Dies hat aber offensichtlich nicht zum Erfolg geführt.

Nun unterzog sich der Innenverteidiger deshalb einer Operation, die nach Angaben seines Vereins erfolgreich verlief. Dennoch steht fest: Die anstehende Weltmeisterschaft wird de Ligt definitiv verpassen. Das erklärte Ziel der medizinischen Abteilung ist es jedoch, den Niederländer nach der Rehabilitation bereits in der frühen Phase der kommenden Saison wieder auf dem Platz zu sehen.

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