Noah Loosli liefert Assist, Isaac Schmidt verletzt sich

Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Noah Loosli (VfL Bochum): Der sich auf Abschiedstournee befindliche Verteidiger wartete beim 1:1 zu Hause gegen Hannover noch mal mit einer starken Leistung auf. Noah Loosli lieferte sogar die Vorlage zum Ausgleich – sein erster Assist in dieser Saison.

Thomas Stamm (Dynamo Dresden): Muss mit seiner Mannschaft weiterhin um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga zittern. Das 1:2 auswärts gegen den direkten Konkurrenten Braunschweig brachte nicht die erhoffte Erlösung. Bei den Hausherren wurde Andi Hoti 20 Minuten vor Schluss in die Partie gebracht.

Luca Jaquez (VfB Stuttgart): Nachdem er die vergangenen beiden Bundesliga-Spiele jeweils über die volle Distanz bestreiten durfte, musste der Innenverteidiger am Samstag zunächst auf der Bank Platz nehmen. Beim 3:1-Heimsieg gegen Leverkusen, der unfassbar wichtig für die Teilnahme an der Champions League war, kam Luca Jaquez zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit auf den Platz.

Cédric Zesiger, Fabian Rieder (FC Augsburg): Am vorletzten Spieltag war es noch mal ein wichtiger Erfolg im Kampf um Europa. Das Heimspiel gegen Gladbach wurde ohne grosse Mühen mit 3:1 gewonnen. Sowohl Cédric Zesiger als auch Fabian Rieder standen von Beginn an auf dem Platz – und spielten beide durch. Nach gut einer Stunde fand Rieder mit einer Flanke Zesiger, der aus etwa sechs Metern allerdings viel zu zentral köpfte.

Hoffenheim – Bremen 1:0 (1:0)

Bei dieser Partie waren gleich mehrere Legionäre im Einsatz. Die Hoffenheimer boten wie gewohnt Albian Hajdari und Leon Avdullahu in der Startelf auf. Hajdari lieferte defensiv eine starke Partie ab und schaltete sich sogar bei einigen Aktionen in die Offensive ein. Auf Bremer Seite erhielt Cameron Puertas ein Mandat in der Startelf, der sich in der ersten Halbzeit aufgrund einer Unsportlichkeit eine Gelbe Karte einfing. Isaac Schmidt startete erst von der Bank, wurde dann aber schon nach zwölf Minuten eingewechselt. Die schlechte Nachricht ist in dem Fall, dass Schmidt in der 80. Minute angeschlagen wieder ausgewechselt werden musste.

Granit Xhaka (AFC Sunderland): Stand beim Heimspiel in der Premier League gegen Manchester United wie üblich als Captain seines Teams auf dem Platz. Beim torlosen Remis vor eigener Kulisse war Granit Xhaka noch einer der Aktivposten, mehr als ein Punktgewinn war dann aber nicht drin.