Neuer Trainer: Crystal Palace wartet mit Angebot auf

Crystal Palace könnte die Suche nach einem Nachfolger von Oliver Glasner schon bald abschliessen. Die Eagles haben einem Trainerkandidaten ein Angebot vorgelegt.

Seit Mitte Januar steht fest, dass Oliver Glasner seinen bei Crystal Palace auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Die Eagles befinden sich deshalb auf der Suche nach einem neuen Trainer – und scheinen hierfür den Topkandidaten ausfindig gemacht zu haben.

Dem Social-Media-Account «Krrish» zufolge hat Crystal Palace Andoni Iraola ein Angebot unterbreitet. Demnach handelt es sich um einen bis 2029 datierten Kontrakt, der Iraola ein jährliches Salär von knapp fünf Millionen Euro garantieren würde. Die Gespräche in den vergangenen Wochen seien sehr positiv verlaufen.

Iraola ist Stand jetzt im Sommer ebenfalls ohne Verein, weil er seinen auslaufenden Vertrag beim AFC Bournemouth nicht verlängern wird. Dort übernimmt ab der kommenden Saison der Deutsche Marco Rose.

Iraola will sich hinsichtlich der Offerte von Crystal Palace noch etwas Bedenkzeit lassen, immerhin sollen die sich ebenfalls auf Trainersuche befindlichen Manchester United und der FC Chelsea ebenfalls ein Auge auf den 43-Jährigen haben.