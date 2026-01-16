SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Trainer wechselt im Sommer

Oliver Glasner bestätigt Palace-Abgang – Weg zu ManUtd wäre frei

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Januar, 2026 15:11
Der österreichische Coach Oliver Glasner bestätigt, dass er Crystal Palace im Sommer nach zweieinhalb Jahren verlassen wird.

Der 51-Jährige hat den Trainerposten beim Londoner Klub im Februar 2024 übernommen und führte die Mannschaft in der vergangenen Saison zum FA Cup-Titel und damit auch in den Europacup. Seine Mission sieht er im kommenden Sommer als beendet an. Auf einer Pressekonferenz bestätigt Glasner am Freitag, dass er den auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängert.

Zweifellos wird er aufgrund seiner Erfolge bei Palace und zuvor auch schon in der Bundesliga mit Eintracht Frankfurt rasch wieder eine neue Anstellung finden, falls er dies wünscht. Manchester United soll sich mit ihm beschäftigen. Bei den Red Devils stehen aber auch noch andere Kandidaten wie Roberto De Zerbi (Marseille) oder Thomas Tuchel (englischer Nationaltrainer) im Fokus. Kein Thema mehr ist derweil Gareth Southgate.

