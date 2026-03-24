SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bei einem Ligakonkurrenten

Der Nachfolger von Oliver Glasner könnte gefunden sein

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 März, 2026 17:28
Der Nachfolger von Oliver Glasner könnte gefunden sein

Der österreichische Trainer Oliver Glasner verlässt Crystal Palace im Sommer nach zweieinhalb Jahren. Die Londoner könnten bei ihrer Suche nach einem Nachfolger nun erfolgreich gewesen sein.

Die Palace-Bosse beschäftigen sich laut «Telegraph» intensiv mit dem Spanier Andoni Iraola von Ligakonkurrent Bournemouth. Dessen Vertrag läuft, wie jener von Glasner, zum Saisonende aus. Bislang hat er noch nicht entschieden, ob er nach drei Jahren weiterzieht.

Der Posten bei Palace würde auf jeden Fall frei. Und offenbar läuft ein positiver Austausch. Wohin es Glasner zieht, ist noch ungewiss. Unter anderem wurde dieser bei Manchester United ins Spiel gebracht. Diese Spur hat sich bislang allerdings nicht konkretisiert, zumal Michael Carrick angesichts seiner Erfolgssträhne über die Saison hinaus weitermachen könnte.

Mehr Dazu
Diverse Klubs

FC Basel senkt Forderung für Otele: Jetzt gibt es 5 Interessenten
Klarer Vorteil

Barcelona hat bei Wunschspieler die besten Karten
Juve lockt

Marcos Senesi ist in Italien heiss begehrt
Neue Formation

ManUtd-Coach Amorim würde für Semenyo das taktische System anpassen
Semenyo-Ersatz

Bournemouth prüft Henrique – Transferaktivitäten nehmen Fahrt auf
Mehr entdecken
Bei einem Ligakonkurrenten

Der Nachfolger von Oliver Glasner könnte gefunden sein

24.03.2026 - 17:28
"Situation ist offen"

BVB führt erneut Gespräche mit Marcos Senesi – das sagt Bournemouth

21.02.2026 - 16:02
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

10.02.2026 - 16:19
Innenverteidiger gesucht

BVB erkundigt sich nach Marcos Senesi

9.02.2026 - 08:51
Semenyo-Ersatz

Bournemouth prüft Henrique – Transferaktivitäten nehmen Fahrt auf

25.01.2026 - 15:02
Klarer Vorteil

Barcelona hat bei Wunschspieler die besten Karten

21.01.2026 - 12:56
Diverse Klubs

FC Basel senkt Forderung für Otele: Jetzt gibt es 5 Interessenten

14.01.2026 - 18:01
Weiterer Abschied

Marcos Senesi steht vor Abschied von Bournemouth – Juventus interessiert

10.01.2026 - 13:23
Leweling im Fokus

Bournemouth buhlt für Semenyo-Nachfolge weiter um Bundesliga-Star

9.01.2026 - 11:54
Klausel genutzt

Bereits bestätigt: ManCity kauft Semenyo für 72 Mio. Euro

9.01.2026 - 10:03