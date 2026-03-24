Der Nachfolger von Oliver Glasner könnte gefunden sein

Der österreichische Trainer Oliver Glasner verlässt Crystal Palace im Sommer nach zweieinhalb Jahren. Die Londoner könnten bei ihrer Suche nach einem Nachfolger nun erfolgreich gewesen sein.

Die Palace-Bosse beschäftigen sich laut «Telegraph» intensiv mit dem Spanier Andoni Iraola von Ligakonkurrent Bournemouth. Dessen Vertrag läuft, wie jener von Glasner, zum Saisonende aus. Bislang hat er noch nicht entschieden, ob er nach drei Jahren weiterzieht.

Der Posten bei Palace würde auf jeden Fall frei. Und offenbar läuft ein positiver Austausch. Wohin es Glasner zieht, ist noch ungewiss. Unter anderem wurde dieser bei Manchester United ins Spiel gebracht. Diese Spur hat sich bislang allerdings nicht konkretisiert, zumal Michael Carrick angesichts seiner Erfolgssträhne über die Saison hinaus weitermachen könnte.