Barcelona hat bei Wunschspieler die besten Karten

Der FC Barcelona hat sich in den vergangenen Wochen nach Marcos Senesi erkundigt. Laut spanischen Medien soll die Mannschaft von Hansi Flick auch der klare Favorit auf eine Verpflichtung sein.

Der Klub sieht in dem Linksfuss einen spielstarken Innenverteidiger, der mit seiner sauberen Technik und seiner Stärke im Spielaufbau gut ins System passt. Besonders seine Fähigkeit, in einer hochstehenden Abwehr sicher zu agieren, entspricht den Anforderungen von Trainer Hansi Flick.

Im Werben um Senesi könnten sich die Katalanen derzeit in einer günstigen Position befinden. Nach Informationen von «TuttoSport» ist Manchester United, ebenfalls interessiert, aktuell vor allem mit der Suche nach einem neuen Interimstrainer beschäftigt. Diese Situation soll die Gespräche ins Stocken gebracht haben – ein Umstand, von dem Barcelona profitieren könnte.