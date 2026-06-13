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Mathys Tel findet in der Premier League einen neuen Klub

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 12:34
Mathys Tel findet in der Premier League einen neuen Klub

Der französische Angreifer Mathys Tel hat sich im vergangenen Sommer nach einer ziemlich erfolgreichen Leihe für 35 Millionen Euro fix Tottenham angeschlossen. Bei den Nordlondonern blickt er aber auf eine wenig erfolgreiche Saison zurück. Ein weiterer Wechsel steht im Raum.

Nach Angaben von «teamTALK» bekundet Premier League-Konkurrent Bournemouth Interesse am 21-Jährigen. Der Verein stellt dem Ex-Bayern-Stürmer regelmässige Einsätze in Aussicht, die Tel bei den Spurs zuletzt nicht erhalten hat.

Für den Franzosen könnten sich allerdings auch Möglichkeiten in anderen Ligen eröffnen: So bekundet der FC Porto ebenfalls Interesse. Auch Eintracht Frankfurt beschäftigt sich mit der Personalie.

Ob es tatsächlich zu einem Wechsel von Tel kommt, steht aber noch in den Sternen. Als Ablöse soll Tottenham mindestens 30 Millionen Euro fordern. Zudem hat Trainer Roberto De Zerbi angedeutet, dass er sich grundsätzlich gut vorstellen kann, weiterhin mit dem Stürmer zu arbeiten.

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