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Neue Aufgabe

Bournemouth stellt die Weichen: Marco Rose übernimmt im Sommer

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 20 April, 2026 18:50
Bournemouth stellt die Weichen: Marco Rose übernimmt im Sommer

Der AFC Bournemouth hat die Verpflichtung von Marco Rose offiziell bestätigt. Der 49-Jährige wird nach Abschluss der Saison 2025/26 das Amt des Cheftrainers übernehmen und erhält einen Vertrag über drei Jahre.

Rose bringt umfangreiche Erfahrung aus dem europäischen Spitzenfussball mit. In seiner bisherigen Laufbahn stand er unter anderem bei Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig an der Seitenlinie und sammelte dabei sowohl nationale als auch internationale Erfahrung.

Bis zu seinem Amtsantritt liegt der Fokus in Bournemouth jedoch weiterhin klar auf der laufenden Spielzeit. Mannschaft und Trainerteam arbeiten daran, die Saison erfolgreich abzuschliessen und die starke Serie von aktuell 13 ungeschlagenen Spielen weiter auszubauen. Im Sommer soll Rose dann im Vitality Stadium offiziell seine Arbeit aufnehmen.

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