Bournemouth prüft Henrique – Transferaktivitäten nehmen Fahrt auf

Bei AFC Bournemouth deutet vieles auf einen intensiven Endspurt im Transferfenster hin. Der Premier-League-Klub wird aktuell mit mehreren möglichen Neuzugängen in Verbindung gebracht, darunter auch der brasilianische Flügelspieler Luís Henrique.

Der 24-Jährige steht bei Inter Mailand unter Vertrag, seine sportliche Zukunft gilt dort jedoch als offen. Nach jüngsten Berichten beobachten die „Cherries“ die Situation des Offensivspielers genau. Auch Beşiktaş soll Interesse signalisiert haben. Henrique kam in der laufenden Serie-A-Saison bislang 17-mal zum Einsatz und bereitete ein Tor vor. Sein Vertrag in Mailand läuft noch bis 2030.

Insgesamt wird Bournemouth derzeit mit einer Vielzahl an Transferszenarien in Verbindung gebracht, was unterstreicht, dass der Klub sowohl in der Breite als auch qualitativ nachlegen will. Ob aus dem Interesse an Henrique ein konkreter Vorstoss wird, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen.