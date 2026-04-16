Barça hat eine Idee, wie es Bastoni trotz finanziellen Engpässen kriegt

Der FC Barcelona will seine Abwehr unbedingt verstärken. Die Topspiele in der aktuellen Saison haben in jenem Bereich einmal mehr Probleme offenbart. Wunschspieler von Trainer Hansi Flick ist Alessandro Bastoni von Inter Mailand. Dieser ist sehr teuer. Die Katalanen haben aber eine Idee, wie sie den italienischen Nationalspieler kriegen können.

Barça versucht laut «Gazzetta dello Sport» im Gegenzug den 19-jährigen Aussenverteidiger Héctor Fort anzubieten. Dieser ist zurzeit an den FC Elche ausgeliehen, konnte dort wegen einer Schulterverletzung bislang allerdings nur zwölf Pflichtspiele bestreiten. Durch die Verknüpfung dieses möglichen Transfers soll die Ablöse für Bastoni gesenkt werden.

Ob die Nerazzurri an einem solchen Deal interessiert sind, ist nicht ganz klar. Bislang soll Inter auf eine Ablöse in Höhe von 60 Mio. Euro pochen. Diese Summe ist für Barça angesichts der nach wie vor angespannten finanziellen Situation nicht einfach so stemmbar. Ein erstes Angebot in Höhe von 45 Mio. Euro soll von Seiten der Mailänder umgehend abgelehnt worden sein. Vorerst steht Bastoni bei Inter bis 2028 unter Vertrag.