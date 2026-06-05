Inter Mailand holt den Ex-Luzerner Aleksander Stankovic zurück

Inter Mailand holt seinen früheren Junior Aleksander Stankovic nach zwei Jahren zurück.

Brügge hat sich die Dienste des Mittelfeldspielers vergangenen Sommer für knapp 10 Mio. Euro gesichert, nachdem dieser zuvor während einer Saison auf Leihbasis für den FC Luzern auflief. Jetzt hat Inter die vorhandene Rückkaufoption in Höhe von 23 Mio. Euro laut Fabrizio Romano aktiviert: Stankovic läuft in der kommenden Saison für die Inter-Profis auf.

Damit tritt der Serbe endgültig in die Fussstapfen seines Vaters Dejan Stankovic, der bei Inter eine Ära prägte. Der 20-Jährige hat sich zuletzt sowohl in Belgien wie auch in der Schweiz als starker defensiver Mittelfeldprofi etablieren können. Auch in der Champions League hat er in der abgelaufenen Saison seine Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt deshalb holt ihn Inter nun zurück.