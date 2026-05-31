Bastoni-Zukunft könnte entscheidend werden

Bei Inter Mailand laufen offenbar bereits die Planungen für verschiedene Szenarien in der Innenverteidigung. Ein Name, der dabei immer häufiger fällt, ist Evan Ndicka von AS Rom. Laut «Il Messaggero» verfolgt Inter die Situation des Verteidigers sehr genau.

Das Interesse soll sogar ausdrücklich auf Wunsch von Trainer Cristian Chivu entstanden sein. Vor allem für den Fall, dass Alessandro Bastoni den Klub im Sommer verlässt, könnte Ndicka zu einem heißen Kandidaten werden. Bastoni wird seit Wochen mit FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Auch die finanzielle Situation der Roma spielt dabei eine Rolle. Die Giallorossi sollen aufgrund der Financial-Fair-Play-Vorgaben bis Ende Juni erhebliche Transfererlöse erzielen müssen. Ndicka gilt deshalb als einer der wahrscheinlichsten Verkaufskandidaten. Nach Informationen aus Italien bewertet die Roma den ivorischen Nationalspieler mit rund 30 Millionen Euro. Eine Summe, die dem entspricht, was sich der Klub von einem Verkauf erhofft.