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Solet flirtet mit Inter

Udinese-Star macht Aussagen über Zukunft

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 09:52
Udinese-Star macht Aussagen über Zukunft

Oumar Solet hat mit neuen Aussagen rund um seine Zukunft für Aufsehen in Italien gesorgt. Der Innenverteidiger von Udinese Calcio wird seit geraumer Zeit mit Inter Mailand in Verbindung gebracht – und die jüngsten Aussagen dürften die Spekulationen weiter anheizen.

Im Interview mit «La Gazzetta dello Sport» sprach Solet offen über seine Vorlieben. „Mailand ist eine wunderschöne und sehr lebendige Stadt“, erklärte der Franzose. Zudem betonte er, wie wichtig ihm die UEFA Champions League sei. „Die Champions League hat mich bereichert und mir viel Erfahrung gegeben. Natürlich würde ich dort gerne wieder spielen“, sagte Solet weiter.

Gleichzeitig lobte er auch die Serie A ausdrücklich und bezeichnete sie als eine der drei besten Ligen der Welt. Laut «Sportitalia» soll Solet intern bereits entschieden haben, auf Inter zu warten. Die Nerazzurri beobachten die Entwicklung des Verteidigers offenbar schon länger und gelten weiterhin als heisser Kandidat für einen möglichen Sommer-Transfer.

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