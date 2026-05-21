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Juventus als Favorit

Alisson weiter offen für Rückkehr nach Italien

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 09:42
Alisson weiter offen für Rückkehr nach Italien

Alisson Becker beschäftigt sich offenbar weiterhin intensiv mit einem Wechsel zu Juventus Turin. Laut «La Gazzetta dello Sport» wäre der Torhüter von Liverpool sogar bereit, auch ohne UEFA Champions League nach Turin zu wechseln.

Dem Bericht zufolge würde den Brasilianer selbst eine mögliche Teilnahme von Juve an der UEFA Europa League nicht abschrecken. Alisson soll grosses Interesse daran haben, nach Italien zurückzukehren, wo er bereits erfolgreich für AS Rom spielte. Die Gespräche zwischen Juventus, Liverpool und der Spielerseite könnten nun zeitnah Fahrt aufnehmen.

Hintergrund ist die anstehende Weltmeisterschaft: Vor Alissons Abreise nach Nordamerika wollen die beteiligten Parteien offenbar möglichst Klarheit schaffen. Der 33-Jährige gilt bei Juventus intern weiterhin als Wunschlösung für die Zukunft im Tor.

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