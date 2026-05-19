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Alonso greift direkt an

Chelsea jagt Liverpool-Wunschkeeper und ist in Pole-Position

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 10:42
Chelsea jagt Liverpool-Wunschkeeper und ist in Pole-Position

Kaum offiziell im Amt, arbeitet Xabi Alonso offenbar bereits am ersten grossen Transfer bei Chelsea. Der neue Blues-Coach soll laut englischen Medien einen klaren Wunsch für die Torwartposition haben: Robin Roefs.

Der niederländische Keeper steht aktuell bei Sunderland unter Vertrag und gilt als eines der spannendsten Torwarttalente Europas. Erst 2025 war Roefs für rund 10,5 Millionen Euro von NEC Nijmegen nach England gewechselt. Da sein Vertrag bis 2030 läuft, dürfte ein möglicher Transfer allerdings alles andere als günstig werden.

Besonders brisant: Auch Liverpool soll groes Interesse an Roefs haben. Laut der «The Sun» sehen die Reds den 23-Jährigen als potenziellen Nachfolger von Alisson Becker. Der Brasilianer wiederum wird mit Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Damit könnte es ausgerechnet zwischen Alonso und seinem Ex-Klub zum Transferduell kommen. Der Spanier spielte zwischen 2004 und 2009 selbst für Liverpool, gewann dort die UEFA Champions League und geniesst bis heute Legendenstatus an der Anfield Road.

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