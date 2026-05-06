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Gespräche angesetzt

Juventus hofft auf einen positiven Alisson-Entscheid in Liverpool

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 14:41
Juventus hofft auf einen positiven Alisson-Entscheid in Liverpool

Juventus will im Sommer einen neuen Torhüter verpflichten, der ab nächster Saison als klare Nummer 1 fungiert. Alisson ist das Wunschziel. Die Turiner sind aber erst einmal auf einen positiven Entscheid des Brasilianers angewiesen.

Der 33-jährige Keeper steht bei den Reds bis 2027 unter Vertrag. Seine Rolle für die kommende Saison ist allerdings nicht definiert. Liverpool könnte ihm mitteilen, dass man in Zukunft mit Giorgi Mamardashvili als Nummer 1 plant. Gespräche mit beiden Torhütern sind angesetzt und finden in diesen Tagen auch statt.

Sollte Alisson eine Rückmeldung erhalten, künftig nur noch als Nummer 2 eingeplant zu sein, steht einem Transfer wohl nichts mehr im Wege. Ohnehin kann sich der frühere Goalie der AS Roma eine Rückkehr nach Italien gut vorstellen. Für die Giallorossi lief er zwischen 2016 und 2018 während zwei Jahren auf.

Alisson respektiert seinen langjährigen Arbeitgeber Liverpool und will vor einer wegweisenden Entscheidung über die Zukunft auf jeden Fall erst einmal mit den Verantwortlichen des Premier Ligisten sprechen.

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