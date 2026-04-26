Mohamed Salah ist in Schottland heiss begehrt

Beim Rangers FC ist der Name Mohamed Salah intern offenbar diskutiert worden. Transferberater Stig Inge Bjørnebye bestätigte, dass man sich in Ibrox mit der Zukunft des Offensivspielers vom FC Liverpool beschäftigt hat – auch wenn konkrete Pläne oder Entscheidungen bislang nicht bekannt sind.

Fest steht: Salah wird die Reds im Sommer verlassen. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus, ein Wechsel erfolgt somit ablösefrei. Seit seinem Wechsel im Jahr 2017 prägte der Ägypter die Offensive Liverpools maßgeblich und zählt weiterhin zu den international gefragten Spielern auf dem Transfermarkt.

Als mögliche Ziele werden vor allem Klubs aus dem Ausland gehandelt. Neben Optionen in Saudi-Arabien wie Al-Ittihad und Al-Hilal wird auch ein Engagement in der Major League Soccer, etwa bei San Diego FC, diskutiert. Ein Wechsel zu den Rangers erscheint hingegen nur schwer realisierbar – vor allem aufgrund des hohen Gehalts, auf das Salah in diesem Fall wohl deutlich verzichten müsste.