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Kostov soll kommen

BVB plant Millionen-Transfer für Brandt-Nachfolge

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 09:25
BVB plant Millionen-Transfer für Brandt-Nachfolge

Borussia Dortmund arbeitet offenbar bereits am nächsten spannenden Transfer für die Zukunft. Nach aktuellen Berichten beschäftigt sich der BVB intensiv mit Vasilije Kostov von Roter Stern Belgrad.

Der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler gilt intern als hochinteressante Lösung für die Zukunft – besonders für die Nachfolge von Julian Brandt. Demnach wäre Dortmund sogar bereit, bis zu 25 Millionen Euro für das serbische Talent zu investieren.

Die Verantwortlichen um Sportdirektor Ole Book und Trainer Niko Kovač sollen Kostov als perfekten Baustein für den geplanten Kurswechsel sehen. Der BVB möchte offenbar wieder verstärkt auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzen, die sportlich helfen und langfristig ihren Marktwert steigern können.

Das Interesse an Kostov ist dabei keineswegs neu. Dortmund beobachtet den Mittelfeldspieler bereits länger intensiv. Auch Arsenal und Inter Mailand sollen den serbischen Nationalspieler auf dem Zettel haben. Sein Vertrag in Belgrad läuft noch bis 2028, allerdings gilt Roter Stern Belgrad bei einem entsprechenden Angebot als gesprächsbereit.

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