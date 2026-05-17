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Vereinsrekord eingestellt

Historisch: Gregor Kobel schreibt BVB-Geschichte

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 10:38
Historisch: Gregor Kobel schreibt BVB-Geschichte

Gregor Kobel hat sich mit seiner starken Saison einen Platz in den Geschichtsbüchern von Borussia Dortmund gesichert. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen blieb der Schweizer Torhüter bereits zum 15. Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit ohne Gegentor und stellte damit einen Vereinsrekord ein.

Bislang hatten nur Roman Weidenfeller und Roman Bürki diese Marke erreicht. Kobel war dabei erneut ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Dortmunder. Vor allem im ersten Durchgang musste der Keeper mehrfach eingreifen, als die Defensive um Nico Schlotterbeck unter Druck geriet.

Gleichzeitig unterstrich der BVB mit dem Erfolg in Bremen seine aussergewöhnliche Defensivstärke. Mit nur 34 Gegentoren stellte Dortmund die beste Abwehr der Bundesliga – sogar vor Meister FC Bayern München. Zudem sammelte das Team 73 Punkte und erreichte damit den besten Wert seit sieben Jahren.

Trainer Niko Kovač lobte nach der Partie nicht nur Kobels Leistungen, sondern auch dessen körperliche Entwicklung. Besonders die Arbeit von Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber und dem medizinischen Team hob der Coach hervor, nachdem Kobel in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.

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