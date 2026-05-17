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Alonso übernimmt

Blues planen Neuanfang mit Ex-Real-Coach

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 09:30
Blues planen Neuanfang mit Ex-Real-Coach

Beim FC Chelsea bahnt sich offenbar ein spektakulärer Trainerwechsel an. Laut «The Athletic» wird Xabi Alonso ab der kommenden Saison die Blues übernehmen und einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Dem Bericht zufolge hielt sich der ehemalige Coach von Real Madrid bereits in London auf, um letzte Details mit dem Klub zu klären. Die offizielle Verkündung soll zeitnah folgen. Chelsea möchte Alonso möglichst früh in die Planungen für den Sommer einbinden, damit er den anstehenden Kaderumbau aktiv mitgestalten kann.

Die Trainerfrage war an der Stamford Bridge zuletzt ein Dauerbrenner. Nach dem Aus von Enzo Maresca übernahm Liam Rosenior, konnte die sportliche Krise jedoch ebenfalls nicht stoppen. Nach sieben Niederlagen in acht Spielen reagierte der Klub erneut und setzte vorerst auf Interimstrainer Calum McFarlane bis zum Saisonende. Nun soll Alonso die langfristige Lösung werden und Chelsea zurück in die Erfolgsspur führen.

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