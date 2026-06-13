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Neue Aufgabe

ManCity-Legende Yaya Traoré tritt Trainerposten in der Slowakei an

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 15:50
ManCity-Legende Yaya Traoré tritt Trainerposten in der Slowakei an

Der langjährige ManCity-Profi Yaya Touré beginnt seine Trainerkarriere in der Slowakei.

Slovan Bratislava hat den 43-jährigen Ivorer als neuen Cheftrainer vorgestellt. Für Yaya Touré ist es der erste Trainerposten im Profibereich. Bislang war er lediglich als Co-Trainer oder früher im Nachwuchs beschäftigt. Unter anderem fungierte er in Saudi-Arabien als Assistenztrainer seines früheren City-Coaches Robert Mancini.

Nun unterschreibt Touré in der Slowakei einen Dreijahresvertrag bis 2029. Zu seinem Engagement sagt er: «Ich bin sehr glücklich und voller Vorfreude. Ehrlich gesagt kann ich es kaum erwarten, dass wir am Montag mit der gemeinsamen Arbeit beginnen. Mein Vorgänger verdient grossen Respekt für das, was er mit Slovan erreicht hat. Ich möchte darauf aufbauen, aber gleichzeitig auch etwas Neues und Eigenes einbringen. Fussball ist alles für mich. Ich liebe Herausforderungen und bin unglaublich begeistert, einen grossen Klub mit einer reichen Geschichte, einem wunderschönen Stadion und hohen Ambitionen zu trainieren.»

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