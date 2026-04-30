SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zentraler Spieler

Vertrauensbeweis statt Abschied: Jashari soll Milans neuer Taktgeber werden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 19:09
Vertrauensbeweis statt Abschied: Jashari soll Milans neuer Taktgeber werden

Zuletzt war in italienischen Medien die Rede davon, dass sich der AC Mailand nach nur einer Saison im Sommer bereits wieder vom Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari trennen könnte. Dem ist laut Transferexperte Matteo Moretto aber mitnichten so. Die Planungen der Klubbosse sehen völlig Gegensätzliches vor.

Demnach soll Jashari in der kommenden Saison unbedingt eine Rolle als Fixstarter und Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeldzentrum der Mailänder übernehmen. Dem 23-Jährigen werden quasi die Schlüssel für das Mittelfeld von Milan übergeben, sagt Moretto in einem Youtube-Video von Kollege Fabrizio Romano.

Die Norditaliener zahlten für den Ex-Luzerner im vergangenen Sommer 36 Millionen Euro Ablöse an den FC Brügge. Kurz nach dem Wechsel zog sich Jashari einen Wadenbeinbruch zu und verpasste deshalb den Einstieg in die neue Spielzti. Seither versucht er sich zurückzukämpfen, hat den Anschluss im Verein aber nie so richtig gefunden. Für die nächste Saison soll dies anders aussehen. Jashari wird mit der Schweiz zunächst die WM bestreiten und danach – nach dem wohlverdienten Urlaub – bei Milan voll angreifen. Die Hoffnung ist gross, dass er sich ohne weitere physische Rückschläge zurechtfindet und die Erwartungen, die weiterhin in ihn gesteckt werden, erfüllen kann.

Dass er über echte Leaderqualitäten verfügt und eine Mannschaft mitreissen und vorantreiben kann, hat er zuvor in Brügge zur Genüge bewiesen. Auch in der Schweizer Nati möchte er eine solche Rolle zunehmend übernehmen.

Mehr Dazu
Starke Saison

Exklusiv: Thun-Goalie Niklas Steffen im Visier der Schweizer Nati
Künftig für Kamerun

Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel
Xhaka & Neuling treffen

Schweizer Nati macht Riesen-Schritt Richtung WM
Fällt aus

Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot
Begeistert

Alex Frei sieht bei zwei seiner U21-Stürmer Potential für die Nati
Mehr entdecken
Zentraler Spieler

Vertrauensbeweis statt Abschied: Jashari soll Milans neuer Taktgeber werden

30.04.2026 - 19:09
Streichung nach Gruppenphase

Die FIFA entschärft Regel für Gelbsperren an der WM

28.04.2026 - 10:51
Wettlauf mit der Zeit

Miro Muheim glaubt fest an seine WM-Teilnahme

27.04.2026 - 17:10
Diagnose ist da

Miro Muheim kriegt nach Verletzung Horror-Diagnose – WM in Gefahr

21.04.2026 - 13:46
Kein Rücktritt

Yakin enthüllt: Granit Xhaka macht nach der WM in der Nati weiter

16.04.2026 - 16:54
Australien

Die Schweizer Nati hat den letzten WM-Testspiel-Gegner bestimmt

16.04.2026 - 14:25
Schärer hat es geschafft

3 Schweizer Schiris sind an der WM dabei

9.04.2026 - 19:25
MVP

Schweizer Nati-Star steht vor Wechsel zu Arsenal

9.04.2026 - 14:01
Zumindest ein Kandidat

FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner sieht Shaqiri als Nationalspieler

3.04.2026 - 09:38
Weiter hinten

Die Nati hat im FIFA-Ranking eine neue Platzierung

2.04.2026 - 10:51