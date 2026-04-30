Vertrauensbeweis statt Abschied: Jashari soll Milans neuer Taktgeber werden

Zuletzt war in italienischen Medien die Rede davon, dass sich der AC Mailand nach nur einer Saison im Sommer bereits wieder vom Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari trennen könnte. Dem ist laut Transferexperte Matteo Moretto aber mitnichten so. Die Planungen der Klubbosse sehen völlig Gegensätzliches vor.

Demnach soll Jashari in der kommenden Saison unbedingt eine Rolle als Fixstarter und Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeldzentrum der Mailänder übernehmen. Dem 23-Jährigen werden quasi die Schlüssel für das Mittelfeld von Milan übergeben, sagt Moretto in einem Youtube-Video von Kollege Fabrizio Romano.

Die Norditaliener zahlten für den Ex-Luzerner im vergangenen Sommer 36 Millionen Euro Ablöse an den FC Brügge. Kurz nach dem Wechsel zog sich Jashari einen Wadenbeinbruch zu und verpasste deshalb den Einstieg in die neue Spielzti. Seither versucht er sich zurückzukämpfen, hat den Anschluss im Verein aber nie so richtig gefunden. Für die nächste Saison soll dies anders aussehen. Jashari wird mit der Schweiz zunächst die WM bestreiten und danach – nach dem wohlverdienten Urlaub – bei Milan voll angreifen. Die Hoffnung ist gross, dass er sich ohne weitere physische Rückschläge zurechtfindet und die Erwartungen, die weiterhin in ihn gesteckt werden, erfüllen kann.

Dass er über echte Leaderqualitäten verfügt und eine Mannschaft mitreissen und vorantreiben kann, hat er zuvor in Brügge zur Genüge bewiesen. Auch in der Schweizer Nati möchte er eine solche Rolle zunehmend übernehmen.