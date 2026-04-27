Miro Muheim glaubt fest an seine WM-Teilnahme

Linksverteidiger Miro Muheim hat sich im Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am 18. April am Sprunggelenk verletzt und fällt zurzeit aus. Bezüglich WM-Teilnahme ist er aber sehr optimistisch.

Muheim geht fest davon aus, dass er mit der Schweiz in die USA reisen kann, wie er in einem Stadioninterview bei der 1:2-Niederlage des HSV gegen Hoffenheim mitteilte. «Es ist ein grosses Ziel von mir und darauf arbeite ich hin. Ich bin sehr optimistisch, dass es auch klappt», sagte der Ex-FCSG-Profi.

Der Abwehrspieler möchte in dieser Saison sogar noch einmal für den HSV auflaufen: «Wir tun mit dem Ärzte- und Physioteam und meinem Rehatrainer alles, damit ich in dieser Saison nochmals auf den Platz zurückkehren kann – ich will die Tür nie zumachen.» Schmerzen habe er bereits keine mehr. Allerdings dürfe er das Sprunggelenk noch nicht voll belasten, erklärte der Linksfuss.

Zugezogen hatte sich der 28-Jährige die Blessur bei einem Zweikampf mit Werder-Profi Leonardo Bittencourt.