Schweizer Nati-Star steht vor Wechsel zu Arsenal

Die Schweizer Nationalspielerin Geraldine Reuteler, die jüngst an den Swiss Sports Award zur MVP gewählt wurde, steht vor einem grossen Wechsel auf die Insel.

Die Spielerin von Eintracht Frankfurt wird sich laut dem britischen Journalisten Tim Stillman dem FC Arsenal anschliessen. Dort tritt sie unter anderem in die Fussstapfen von Nationalmannschaftskapitänin Lia Wälti und von Aussenverteidigerin Noelle Maritz, die in der Vergangenheit beide für den Londoner Klub aufliefen. Für Reuteler wäre es ein grosser Karriereschritt. Arsenal steht mit dem Frauen-Team bereits im Halbfinale der Champions League. Die Männer wollen nächste Woche nachziehen.

Reuteler konnte sich unter anderem an der Heim-EM im vergangenen Jahr in Szene setzen. Die 26-jährige Nidwalderin wurde gleich in drei Partien zur «Spielerin des Spiels» ausgezeichnet. Auch in Frankfurt zählt sie zu den absoluten Leistungsträgerinnen. Bereits seit 2018 läuft sie für die Hessinnen auf. Ausgebildet wurde sie einst beim FC Luzern. Mit dem Wechsel zu Arsenal würde sie zu einem der besten Teams der Welt stossen.

Der aktuelle Vertrag von Reuteler in Frankfurt läuft zum Saisonende aus. Sie kann daher ablösefrei wechseln.