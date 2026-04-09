SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
MVP

Schweizer Nati-Star steht vor Wechsel zu Arsenal

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 April, 2026 14:01
Schweizer Nati-Star steht vor Wechsel zu Arsenal

Die Schweizer Nationalspielerin Geraldine Reuteler, die jüngst an den Swiss Sports Award zur MVP gewählt wurde, steht vor einem grossen Wechsel auf die Insel.

Die Spielerin von Eintracht Frankfurt wird sich laut dem britischen Journalisten Tim Stillman dem FC Arsenal anschliessen. Dort tritt sie unter anderem in die Fussstapfen von Nationalmannschaftskapitänin Lia Wälti und von Aussenverteidigerin Noelle Maritz, die in der Vergangenheit beide für den Londoner Klub aufliefen. Für Reuteler wäre es ein grosser Karriereschritt. Arsenal steht mit dem Frauen-Team bereits im Halbfinale der Champions League. Die Männer wollen nächste Woche nachziehen.

Reuteler konnte sich unter anderem an der Heim-EM im vergangenen Jahr in Szene setzen. Die 26-jährige Nidwalderin wurde gleich in drei Partien zur «Spielerin des Spiels» ausgezeichnet. Auch in Frankfurt zählt sie zu den absoluten Leistungsträgerinnen. Bereits seit 2018 läuft sie für die Hessinnen auf. Ausgebildet wurde sie einst beim FC Luzern. Mit dem Wechsel zu Arsenal würde sie zu einem der besten Teams der Welt stossen.

Der aktuelle Vertrag von Reuteler in Frankfurt läuft zum Saisonende aus. Sie kann daher ablösefrei wechseln.

Mehr Dazu
Starke Saison

Exklusiv: Thun-Goalie Niklas Steffen im Visier der Schweizer Nati
Künftig für Kamerun

Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel
Fällt aus

Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot
Xhaka & Neuling treffen

Schweizer Nati macht Riesen-Schritt Richtung WM
HSV-Legionär

Miro Muheim über WM-Teilnahme: «Ein riesiger Traum»
Mehr entdecken
MVP

Schweizer Nati-Star steht vor Wechsel zu Arsenal

9.04.2026 - 14:01
Zumindest ein Kandidat

FCB-Trainer Stephan Lichtsteiner sieht Shaqiri als Nationalspieler

3.04.2026 - 09:38
Weiter hinten

Die Nati hat im FIFA-Ranking eine neue Platzierung

2.04.2026 - 10:51
Begeistert

Alex Frei sieht bei zwei seiner U21-Stürmer Potential für die Nati

1.04.2026 - 11:22
Jashari als Lichtblick

Die Nati testet in Oslo in biederem Kick torlos – einen Lichtblick gibt es

31.03.2026 - 19:57
Vier Neue

Aufstellung da: Murat Yakin krempelt das Team gegen Norwegen um

31.03.2026 - 17:13
Dreier-Abwehr

Nati-Coach Murat Yakin stellt gegen Norwegen das System um

31.03.2026 - 09:31
Im Team dabei

Zeki Amdouni ist bei der Nati dabei und Yakin hat einen genauen Plan

30.03.2026 - 11:02
Einsatz möglich

Noah Okafor ist fit genug und reist nach Norwegen

30.03.2026 - 09:14
3:4-Niederlage

Nati glänzt gegen Deutschland in einem Bereich, aber zeigt drei Schwächen

27.03.2026 - 23:06