Fenerbahçe hat den Nachfolger von Domenico Tedesco bestimmt

Fenerbahçe hat seinen neuen Trainer verkündet: Mit Ismail Kartal kehrt ein alter Bekannter zurück.

Der 65-jährige Türke coachte den Verein bereits in der Saison 2014/15 und erneut zwischen 2022 und 2024. Nun kehrt Kartal wiederum zu Fener zurück.

Er ersetzt Domenico Tedesco, der Ende April entlassen wurde und inzwischen beim FC Bologna in der Serie A angeheuert hat. Kartal wird zur neuen Saison von Ex-Profi Dirk Kuyt assistiert, der zuletzt in der zweiten niederländischen Liga beim FC Dordrecht aktiv war.