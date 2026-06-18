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Neuer Trainer

Fenerbahçe hat den Nachfolger von Domenico Tedesco bestimmt

Autor: | Publiziert: 18 Juni, 2026 13:17
Fenerbahçe hat den Nachfolger von Domenico Tedesco bestimmt

Fenerbahçe hat seinen neuen Trainer verkündet: Mit Ismail Kartal kehrt ein alter Bekannter zurück.

Der 65-jährige Türke coachte den Verein bereits in der Saison 2014/15 und erneut zwischen 2022 und 2024. Nun kehrt Kartal wiederum zu Fener zurück.

Er ersetzt Domenico Tedesco, der Ende April entlassen wurde und inzwischen beim FC Bologna in der Serie A angeheuert hat. Kartal wird zur neuen Saison von Ex-Profi Dirk Kuyt assistiert, der zuletzt in der zweiten niederländischen Liga beim FC Dordrecht aktiv war.

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