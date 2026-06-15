Nati-Stürmer Cedric Itten wechselt in die Bundesliga

Der Schweizer Nati-Stürmer Cedric Itten verlässt Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga und kommt bei einem deutschen Erstligisten unter.

Werder Bremen sichert sich gemäss übereinstimmenden Medienberichten die Dienste des 29-jährigen Torjägers. Die Gespräche in den vergangenen Wochen wurden erfolgreich abgeschlossen, wobei die Unterschrift von Itten erst nach der WM erfolgen wird. Den Medizincheck wird er aber voraussichtlich noch während des Turniers in Nord- und Mittelamerika bestreiten.

Itten konnte sich mit 15 Toren in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga für das Engagement in Bremen empfehlen.

In der Bundesliga lief Itten einst für Greuther Fürth auf.