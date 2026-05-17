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Vertrag unterschrieben

Offiziell: Chelsea präsentiert Xabi Alonso als neuen Cheftrainer

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 10:50
Offiziell: Chelsea präsentiert Xabi Alonso als neuen Cheftrainer

Chelsea hat die Verpflichtung von Xabi Alonso offiziell bestätigt. Der Spanier übernimmt ab dem 1. Juli 2026 den Posten des Cheftrainers und unterschreibt an der Stamford Bridge einen Vierjahresvertrag.

it Alonso holen die Blues einen der gefragtesten Trainer Europas nach London. Der ehemalige Weltklassespieler sammelte bereits bei Real Madrid und Bayer 04 Leverkusen Erfahrungen auf höchstem Niveau. Besonders in Deutschland machte er sich einen Namen, nachdem er Leverkusen zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt hatte.

Chelsea erklärte, dass neben Alonsos sportlicher Qualität vor allem seine Führungsstärke, sein Charakter und seine klare Spielidee entscheidende Faktoren für die Verpflichtung gewesen seien. Der Klub sieht in ihm die zentrale Figur für die nächste Entwicklungsphase des Vereins.

Alonso selbst zeigte sich bei seiner Vorstellung stolz über den Schritt nach England: Chelsea sei „einer der grössten Klubs im Weltfussball“ und es erfülle ihn mit grossem Stolz, künftig Trainer dieses Vereins zu sein.

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