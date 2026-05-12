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Chelsea hat sich auf vier mögliche Trainerkandidaten festgelegt

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 11:42
Chelsea hat sich auf vier mögliche Trainerkandidaten festgelegt

Chelsea hat sich bei der Suche nach einem neuen Trainer mittlerweile auf vier Kandidaten festgelegt.

Gemäss «The Sun» umfasst die prominente Liste Xabi Alonso (vereinslos), Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace) und Marco Silva (Fulham). Grundsätzlich wären alle vier Coaches im Hinblick auf die nächste Saison verfügbar. Ab dem 1. Juli ist Stand heute nämlich keiner mehr bei einem Verein angestellt.

Die beiden Topkandidaten für die Nachfolge des nur kurz amtierenden Liam Rosenior sind Xabi Alonso und Andoni Iraola. Beide werden von der gleichen Berateragentur vertreten. Die Londoner haben ihr Interesse offenbar bei beiden hinterlegt. Am Montag soll ein Gespräch mit Iraola stattgefunden haben.

Wann eine finale Entscheidung fällt, ist noch offen.

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