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Ein Quintett muss gehen

Der FC Luzern sortiert gleich fünf Spieler aus

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 11:14
Der FC Luzern sortiert gleich fünf Spieler aus

Der FC Luzern hat im Hinblick auf die kommende Saison personelle Entscheidungen getroffen: Fünf Spieler müssen den Klub verlassen.

Dies geben die Innerschweizer am Dienstag bekannt. Die jeweils auslaufenden Verträge von Vaso Vasic, Kevin Spadanuda, Sinan Karweina und Mauricio Willimann werden allesamt nicht verlängert. Dazu wird die vorhandene Kaufoption bei Leihspieler Julian von Moos nicht gezogen.

Sportchef Remo Meyer hat die entsprechenden Entscheidungen, auch im Hinblick auf die finanziellen Rahmenbedingungen, die in der Innerschweiz gegeben sind, getroffen.

Von Moos kehrt somit nach einer Saison vorläufig wieder zu Servette zurück. Die Zukunft der anderen vier Spieler ist noch ungewiss.

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