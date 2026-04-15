Luzern-Verteidiger Bung Meng Freimann erhält Angebote von Klubs aus Topligen

Der FC Luzern hat in den vergangenen Jahren immer wieder Eigengewächse ins Ausland verkaufen können. Der nächste in dieser Reihe ist möglicherweise Abwehrspieler Bung Meng Freimann.

Der 20-Jährige nimmt in der zentralen Verteidigung der Innerschweizer eine wichtige Rolle ein. Schon seit der Rückrunde der vergangenen Saison ist er gesetzt. Vorerst steht Freimann beim FCL zwar noch bis 2029 unter Vertrag, der Abschied könnte aber bereits im Sommer erfolgen.

Laut «Blick» haben gleich mehrere Klubs aus Top-Ligen ein Auge auf den jungen Verteidiger geworfen. Dieser kommt auch in der Schweizer U21-Nati regelmässig zum Einsatz, auch wenn er dort starke Konkurrenz hat (u.a. Bruno Ogbuss & Roggerio Nyakossi).

Wohin der Weg von Freimann führt und ob er Luzern schon nach dieser Saison verlässt, ist jedoch noch nicht in Stein gemeisselt.

Andere Entscheidungen bei den Luzernern sind bereits gefällt: Die Leihspieler Taisei Abe (21) und Oscar Kabwit (20) werden dank Kaufoptionen fix übernommen, wobei ein direkter Weiterverkauf vor allem bei Kabwit denkbar ist. Sinan Karweina (26) und Mauricio Willimann (23) müssen den Klub hingegen verlassen.

Die wichtigste Aufgabe von Sportchef Remo Meyer ist indes, die Frick-Nachfolge zu klären und einen neuen Trainer anzustellen. Zu den Kandidaten zählen Michel Renggli, Ludovic Magnin und auch Marc Schneider.